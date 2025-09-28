Vicente Rojas y Bernardo Salas ganaron el Campeonato Nacional Escolar de Rodeo 2025

Los jinetes Vicente Rojas y Bernardo Salas se convirtieron en los monarcas del Campeonato Nacional de Rodeo Escolar 2025, que se disputó este fin de semana en la Medialuna Monumental de Curicó.

En los lomos de Acampao y Tía Nena, la collera de la Asociación Talca se adjudicó la Serie de Campeones del Nacional Escolar con 26 puntos buenos (3+8+5+10), consiguiendo, además, un pasaje directo al Clasificatorio Zona Centro, que se disputará entre 4 y 8 de marzo de 2026 en la Medialuna de San Clemente.

Además, defenderán su título en el Nacional Escolar, a disputarse en el 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

El segundo lugar fue para Roberto Domínguez y Matías Corvalán. La collera de la Asociación Cauquenes, en Chicoco y Palenque, sumaron 21 puntos (7+3+9+2), mientras que Alberto Vargas y Felipe Fuentes ocuparon el tercer lugar. Los jinetes de la Asociación Talca marcaron 20 puntos (4+7+3+6) en Entonao e Impostor.

Esta versión 2025 del Escolar fue el último que tuvo este formato, donde un único rodeo se definía al campeón. En el pasado consultivo del mes de julio se aprobó un sistema de competencia que implica dos Clasificatorios y una Final en Rancagua, durante el Campeonato Nacional.

El Sello de Raza del Nacional Escolar 2025 fue para el producto Cumpehuano, montado por Adolfo Navarro (Asociación Aguanegra).

El Movimiento a la Rienda Femenino, en tanto, fue ganado por Pilar Estrada. La representante de la Asociación Cardenal Caro sumó 34 unidades en la yegua Zumba (Los Cardenales). Por su parte, Julio Tomás Guevara (Asociación Curicó) se impuso en Rienda Masculina. En el lomo de la yegua Sentencia (Lo Guevara) totalizó 34 puntos.

Zonal Norte

En Batuco se disputó el Rodeo Zonal Norte. El Criadero Carmen de Nilahue se quedó con la victoria de manera inapelable, gracias a la soberbia actuación de Rufino Hernández y Aníbal Baraona. Los jinetes de la Asociación Santiago Sur, en Carabela y Conventillera, totalizaron 45 puntos buenos (11+13+8+13).

El segundo lugar fue para Juan Pablo Stambuk y Carlos Ugalde del criadero Los Arrayanes de Olmué. En Pretenciosa y Tormenta sumaron 32 puntos (6+8+8+10), mientras que el tercer lugar fue para Álvaro Baeza y Pablo Aninat en los lomos de Romarito y Bendita. Los jinetes de El Convento sumaron 31 puntos (13+3+7+8), más 13 en el desempate, dos más que Alfredo Moreno Echeverría y Juan Ignacio Meza en Barquero y Romancero, potro que fue el Sello de Raza del Zonal Norte.

El próximo fin de semana, en la Medialuna de Curicó, se disputará el Zonal Centro, que organiza la Asociación Curicó.