Justicia chilena pidió extradición de dos rugbistas argentinos acusados de abuso sexual

Tras la emisión de un pedido de captura internacional, la Justicia chilena solicitó la extradición de los rugbistas argentinos Enzo Falaschi y Matías Morales, acusados e investigados por abuso sexual en nuestro país.

Ambos deportistas trasandinos están detenidos por orden del Juzgado Federal N°1 de Mendoza desde el pasado 6 de septiembre. Según el medio mendocino Los Andes, las autoridades nacionales realizaron los trámites y los acusados serán trasladados a una cárcel federal mientras avanza el proceso.

Falaschi y Morales son investigados por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ante la denuncia de dos mujeres en agosto de 2023, bajo la figura de violación, por hechos que habrían ocurrido duante una reunión privada mientras los rugbistas defendían al club capitalino Stade Français por la Primera Nacional TOP 10.

El referido portal señaló que fue rechazada una primera solicitud de extradición y advirtió la tramitación puede extenderse por más de un mes. La defensa de Falaschi acusa que no han recibido al completo los antecedentes de la investigación chilena.

El Ministerio Público Fiscal en Argentina analizará los requisitos para la extradición y se contactará con la Cancillería trasandina siguiendo el marco normativo correspondiente sobre el pedido formal desde Chile.

En tanto, el abogado Francisco Castro y el resto de la defensa de ambos rugbistas intentarán frenar el traslado de los procesados a nuestro país, basándose en supuestos riesgos de seguridad por "recientes episodios de violencia entre argentinos y chilenos"; en referencia a los incidentes entre Independiente y Universidad de Chile.

Enzo Falaschi ya había pasado por un proceso similar tras ser acusado de abuso a una joven de 24 años en diciembre de 2016 junto a otros cuatro jugadores. Sin embargo, fue sobreseído en 2018.