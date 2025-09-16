Síguenos:
Tópicos: Deportes | Rugby | Internacional

Luto en el rugby: Esteban César Racca falleció en medio de un partido en Paraguay

El rugby sudamericano, y en particular el deporte argentino, se tiñó de luto por el lamentable fallecimiento de Esteban César Racca, quien colapsó en pleno campo de juego el pasado domingo 14 de septiembre en el estadio Héroes de Curupayty, en Luque, Paraguay.

El hecho ocurrió durante un partido del torneo Pre Intermedia-Metropolitano de la Unión de Rugby de Paraguay, mientras el atleta de 41 años defendía la camiseta de Old King Club frente a Jabalíes Rugby Club.

A pesar de la rápida intervención de compañeros, bomberos y personal médico presente en el recinto, las maniobras de reanimación se extendieron sin éxito por más de 30 minutos.

Posteriormente, la Policía Nacional y la Fiscalía ordenaron el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial en Asunción para la autopsia correspondiente. El médico forense Pablo Lemir confirmó que la causa del deceso fue un traumatismo cráneo-encefálico cerrado, resultado de un golpe contundente en la parte lateral derecha de la cabeza.

