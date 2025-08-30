Chile cayó ante Uruguay y quedó con obligaciones por el cupo directo al Mundial de Rugby 2027

Los Teros uruguayos vencieron este sábado por 28-16 a los Cóndores chilenos en el partido de ida de la final sudamericana por un cupo directo al Mundial de Rugby de Australia 2027, que se definirá en la vuelta en Montevideo el próximo 6 de septiembre.

El equipo uruguayo, decimosexto del escalafón de World Rugby, confirmó su favoritismo para acudir a su sexto Mundial, luego de sus participaciones en las ediciones de 1999, 2003, 2015, 2019 y 2023, mientras que los chilenos, vigésimos, aspiran clasificar por segunda vez, tras su debut hace dos años.

Los Cóndores lograron ir de menos a más en un partido muy intenso y reñido por parte de ambas selecciones, e hicieron que la ventaja de los Teros en la pizarra fuera de apenas un punto 14-13, en el cierre de la primera parte del encuentro disputado en el Estadio Municipal de La Pintana, al sur de Santiago.

Los uruguayos se fueron adelante con siete puntos, apenas a los seis minutos, con un try de Felipe Arcos Pérez y la conversión de Felipe Etcheverry, en tanto que los chilenos descontaron tres puntos con un penal del capitán Santiago Videla.

Los Teros ampliarían la diferencia consiguiendo su segundo try con Germán Kessler más una nueva conversión de Etcheverry, que puso la pizarra por 14-3.

Los locales comenzaron a reaccionar sobre la media hora del duelo, para cortar la distancia con otro penal de Videla, al que se sumó un try de Matías Garafulic y otra conversión del capitán que dejó en 13-14 el primer tiempo.

Comenzando la segunda parte, los Cóndores dieron vuelta el marcador con otro penal de Videla que los dejó con dos puntos por encima de los Teros, confirmando la paridad en el trámite de los partidos entre ambos.

La respuesta de los visitantes, sin embargo, llegó con una anotación en la conducción de Santiago Arata de un maul que luego Etcheverry ratificó para aumentar la cuenta a 21, y a los pocos minutos un try de Ignacio Álvarez con conversión de Etcheverry para dejar la pizarra final en 28-16.

"Quedamos disconformes con la eficiencia, pero seguimos en carrera eso lo tenemos claro", afirmó el jugador chileno Clemente Saavedra.

Uruguay domina el historial entre ambos con 39 triunfos por 10 de Chile en 52 encuentros, los Cóndores no le ganan a los celestes desde 2014.

"Lo que más me llevo es la actitud del equipo, ahora queda el segundo tiempo que para nosotros arrancamos de cero de nuevo", dijo el uruguayo Felipe Etcheverry sobre el partido de vuelta.

El perdedor de esta serie tendrá dos oportunidades más para clasificar. La primera será enfrentar una llave de ida y vuelta ante la selección que finalice última en la Pacific Nations Cup donde compiten Canadá, Estados Unidos, Samoa y Tonga.

La última opción es el Torneo Final de Clasificación, una repesca en la que se enfrentarán al tercer lugar del campeonato sudamericano que se definirá entre Brasil y Paraguay, el quinto lugar de campeonato europeo que fue Bélgica y el vencedor del repechaje entre África y Asia que fue Namibia.