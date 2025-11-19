Síguenos:
Deportes | Rugby | Los Cóndores

¿Cuándo y dónde ver el duelo de Los Cóndores ante Italia?

Los Cóndores tendrán un gran rival en tierras europeas.

¿Cuándo y dónde ver el duelo de Los Cóndores ante Italia?
La selección chilena de rugby continúa alistando los detalles para su importante amistoso contra Italia en Génova, dentro de la ruta de preparación hacia la Nations Cup 2026 y el Mundial de 2027.

Los Cóndores se encuentran realizando sus prácticas bajo la conducción de Pablo Lemoine, con todas las ganas para hacer frente a una de los grandes elencos de Europa.

El valioso test match se jugará este sábado 22 de noviembre a las 17:10 horas de Chile (20:10 GMT).

La transmisión confirmada para nuestro país será por vía streaming en la plataforma de suscripción Disney+.

Las + leídas
