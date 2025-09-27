¡Histórico! Los Cóndores clasificaron al Mundial de Rugby 2027 tras imponerse ante Samoa

La selección chilena de rugby escribió este sábado una nueva página en su reciente historia dorada luego de conseguir su clasificación al Mundial de Australia en 2027, tras una sólida victoria por 31-12 ante Samoa en Sausalito de Viña del Mar.

Los Cóndores, que venían de igualar 32-32 en la ida, festejaron la revancha en un rebosado recinto en Viña del Mar, sellando su segunda participación consecutiva en la máxima cita de la disciplina después de decir presentes en Francia 2023.

En lo que fue un friccionado partido, los dirigidos por Pablo Lemoine tomaron la iniciativa desde el pitazo inicial. Allí fue Santiago Videla quien se lució convirtiendo dos penales (3' y 10') que valieron para conseguir una ventaja tempranera.

La visita sintió los golpes y la presión ejercida por los más de 20 mil presentes en el recinto de la Ciudad Jardín. Aquello les hizo dejar espacios para un try de Benjamín Videla (10') que fue secundado por otro remate del "15" para poner un sólido 13-0.

El ambiente siguió creciendo en emociones, por lo que Iñaki Ayarza se sumó a la fiesta con otro ensayo (30'). Sin embargo, Samoa despertó en los minutos finales y sembró las dudas con los descuentos de Melani Nanai y Martini Talapusi (35') para dejar todo 18-7 al descanso.

Para la segunda parte todo estuvo más parejo. Los Cóndores mantuvieron una estructura defensiva y tuvieron que resistir las embestidas rivales que consiguieron resultados con el try de Jonah Mau'u (64').

Cuando todo pareció complicarse, Iakopo Petelo-Mapu condenó a los forasteros al recibir una tarjeta roja directa por un placaje alto (64'). Allí, nuevamente Santiago Videla (68') dio un respiro con un penal que extendió a 9 puntos la diferencia entre ambos combinados.

Con la ventaja numérica, los chilenos firmaron su histórica clasificación de la manera más épica posible. En una jugada memorable, Nicolás Saab apoyó el try definitivo (78') que vino acompañado con un broche de oro que Videla dio para el 31-12.

El pitazo final desató la euforia en el Estadio Sausalito. Los Cóndores no solo lograron una victoria contundente, sino que demostraron un crecimiento sostenido que los lleva a su segunda Copa del Mundo consecutiva. Por su parte, Samoa tendrá una última oportunidad en el repechaje mundial de noviembre para buscar su cupo en Australia 2027.