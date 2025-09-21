Los Cóndores alzaron la voz por aforo reducido para el duelo que definirá el pase al Mundial

Tras su dramático empate conseguido el sábado en Utah ante Samoa, la selección chilena de rugby ya tiene el foco puesto en el partido de revancha por la clasificación al Mundial 2027, pero también surgieron reclamos por el bajo aforo autorizado para el crucial duelo en el Sausalito de Viña del Mar, a jugarse el sábado 27 de septiembre a las 16:30 horas.

Domingo Saavedra, mundialista en Francia 2023 y capitán de Selknam, quien lamentablemente se perdió la temporada por lesión y actualmente apoya como parte del cuerpo técnico de Los Cóndores, se manifestó a través de la red social X.

"El sábado en Sausalito nos jugamos la clasificación al Mundial de rugby y no se liberó el aforo completo (21.000 personas)", señaló, pues la Delegación Presidencial de Valparaíso determinó un público de 12.000 espectadores.

El histórico defensor criticó la medida adoptada por los partidos del Mundial sub 20 de fútbol en Valparaíso, pese a que ese evento tiene una baja venta de entradas: "Menos de 500 entradas y con Carabineros allá", señaló.

Saavedra hizo un llamado a la Delegación Presidencial y hasta al Presidente Gabriel Boric para permitir estadio lleno en el trascendental encuentro. El seleccionado Matías Garafulic replicó el mensaje en busca de apoyo.

El entrenador uruguayo del equipo chileno, Pablo Lemoine, junto con aprobar el partido de su equipo, también se refirió al próximo partido en Viña: "Estamos muy orgullosos de lo que hicimos y ahora hay que llenar el Sausalito. Ojalá que podamos vender todo el estadio y que la gente juegue su partido".

Por otro lado, el capitán de Los Cóndores, Clemente Saavedra, hermano de Domingo, resumió el sentir del equipo tras el juego de ida y lo que viene ante Samoa.

"Fue un partido muy bueno. Creo que tuvimos una buena primera mitad. Respecto al segundo tiempo, creo que tenemos que hacer un análisis para ver las cosas que tenemos que hacer mejor", dijo.

"Estaremos jugando en Viña del Mar, una ciudad muy bella, que tendrá el apoyo de gente muy apasionada por este deporte. La clave está en mejorar los 20 primeros (minutos) de la segunda mitad en Viña", expresó.