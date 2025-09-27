Los Cóndores celebraron en Sausalito una histórica segunda clasificación a un Mundial de Rugby
Los Cóndores festejaron junto a 20 mil personas en el Sausalito un triunfo por 31-12 ante Samoa que les permitió firmar su presencia en el Mundial de Australia 2027. Tras igualar en la ida disputada en Salt Lake City, los nacionales pudieron conseguir su segundo boleto consecutivo a una cita planetaria.
