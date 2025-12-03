Los Cóndores enfrentarán a los All Blacks y a los locales en el Mundial de Australia

La selección chilena de rugby conoció este miércoles a sus rivales para el Mundial de Australia 2027 y el elenco nacional tendrá la oportunidad de desafiar a dos grandes potencias cuando se enfrente a Nueva Zelanda y al combinado local.

El elenco de Los Cóndores quedó además encuadrado con Hong Kong, el rival que en el papel aparece como el más abordable, dado que se ubica en el puesto 23 de la clasificación mundial de World Rugby, seis puestos por detrás del elenco nacional.

El evento comenzará el 1 de octubre de 2027 y se jugará hasta el 13 de noviembre.

Así quedaron los grupos del Mundial

Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile, Hong Kong China

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania

Grupo C: Argentina, Fiji, España, Canadá

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal

Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue