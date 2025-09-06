Los Cóndores jugarán el play-off clasificatorio al Mundial tras insuficiente triunfo ante Uruguay

Pese a que la selección chilena de rugby consiguió vencer por 18-21 en su revancha con Uruguay, el resultado no le alcanzó para revertir la derrota en la ida y, con un global en contra de 37-46, el equipo nacional tendrá que disputar el play-off Sudamérica-Pacífico para el Mundial de Australia 2027.

Luchando por una clasificación directa al Mundial de Australia 2027, los Cóndores vinieron desde atrás en Montevideo para remontar con tries de Matías Dittus y Salvador Lues, ambos convertidos por Santiago Videla.

Sin embargo, el combinado de los "Teros" mantuvo las distancias en el global gracias a un try de Manuel Diana en el minuto 66 y varios penales convertidos por Felipe Etcheverry.

Con esto, los dirigidos por Pablo Lemoine tendrán que esperar los resultados de la Pacific Nations Cup para conocer a su próximo rival, con Estados Unidos y Samoa como posibles contrincantes.

En caso de tropezar en aquella instancia, Los Cóndores tendrán una tercera oportunidad de meterse al Mundial con el repechaje global, que además del perdedor del play-off Sudamérica-Pacífico tendrá al Sudamérica 3 (que será Brasil o Paraguay), Bélgica (como Europa 5) y Namibia (Africa 2).