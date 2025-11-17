Síguenos:
Tópicos: Deportes | Rugby | Los Cóndores

Los Cóndores jugarán la primera edición de la World Rugby Nations Cup

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Chile fue confirmado en su calidad de clasificado al Mundial 2027.

A través de su sitio web oficial, World Rugby anunció los avances de su nuevo torneo Nations Cup y confirmó a Chile como uno de los participantes en la edición inaugural a jugarse en 2026.

El certamen es parte de los cambios del ente rector del rugby en el calendario internacional y tendrá lugar en los años pares, específicamente en las ventanas de julio y noviembre.

Los Cóndores obtuvieron el penúltimo de los 12 cupos al campeonato, gracias a su clasificación a la Copa del Mundo de 2027.

Chile se sumó a Canadá, Georgia, Hong Kong, Portugal, Rumania, España, Tonga, Uruguay, Estados Unidos y Zimbabwe, mientras el último cupo será para Bélgica o Samoa.

En sus redes sociales, Chile Rugby detalló que Los Cóndores estarán en el Grupo B, de las Américas y el Pacífico, junto a Canadá, Tonga, Uruguay y Estados Unidos.

Se jugarán seis fechas en dos tandas de tres partidos, donde cada equipo enfrentará a un elenco del grupo contrario: En julio los del Grupo A (Europa, Africa y Asia) serán visitantes, mientras que en noviembre al Grupo B le tocará viajar al "Viejo Continente".

Cabe señalar que la Nations Cup está reservada para los elencos mundialistas que no disputarán la llamada Nations Championship, una especie de "división" superior a jugarse en simultáneo.

En aquella Nations Championship jugarán los equipos del torneo europeo Seis Naciones (Inglaterra, Francia, Irlanda, Italia, Escocia y Gales), más los seleccionados del The Rugby Championship (Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina y Australia) y los dos primeros de la Pacific Nations Cup (en esta pasada, Fiji y Japón).

