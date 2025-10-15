Los Cóndores sufren falta de recursos para valioso amistoso con Escocia

En pleno inicio de su preparación para la Copa Mundial de Australia 2027, la selección chilena de rugby recibió una gran invitación de Escocia para un test match en Europa, pero la falta de dinero tiene en jaque la realización del encuentro.

Desde Chile Rugby fueron claros: "En este momento no están los recursos", indicaron al diario La Tercera.

La idea de los británicos es medirse con Los Cóndores el 29 de noviembre, exactamente una semana después de que los pupilos de Pablo Lemoine se vean las caras con Italia en Génova.

Sin embargo, el viaje a Estados Unidos para la ida del play-off mundialista contra Samoa dejó al seleccionado nacional sin los montos suficientes como para extender su estadía en el "Viejo Continente" y enfrentar a Escocia.

"Hoy no tenemos los recursos para la ventana de noviembre", explicitó Raúl Sigren, vicepresidente de Chile Rugby.

Incluso, el Presidente Gabriel Boric aprovechó su asistencia a la Enade para invitar a las empresas privadas a apoyar a los Cóndores, pues "están buscando apoyo tanto público como privado para poder participar en la próxima fecha internacional".