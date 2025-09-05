Los Cóndores visitan a Uruguay en busca de la remontada para entrar al Mundial

Este sábado 6 de septiembre, la selección chilena de rugby XV enfrenta un importante desafío ante Uruguay, en la revancha por la final de las Clasificatorias al Mundial 2027.

El conjunto nacional está obligado a revertir la llave con un triunfo de, al menos, 12 puntos, pues la ida jugada en La Pintana fue victoria celeste por 28-16.

Javier Eissmann palpitó el partido en diálogo con Cooperativa Deportes desde la concentración en Montevideo y resaltó lo duro del desafío contra Los Teros por la distancia en el marcador.

Eissmann indicó que lo principal para Chile es corregir los errores y sacarle provecho al scrum, especialmente considerando que el Estadio Charrúa posee una cancha sintética que dará mayor tracción, además de contar unas dimensiones más cercanas a las del centro de entrenamiento de Los Cóndores en Santiago.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por RugbyPass ES (@rugbypass_es)

Los dirigidos por Pablo Lemoine saltarán a la cancha a partir de las 14:30 horas de Chile. La transmisión televisiva será únicamente vía streaming en el plan premium de la plataforma Disney+.

En caso de no lograr la hazaña, Los Cóndores tendrán que seguir su camino por la clasificación en el repechaje, donde los posibles rivales serían Estados Unidos o Samoa.