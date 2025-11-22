Santiago Pedrero ganó el premio al Try del Año de World Rugby

El rugby chileno celebra un nuevo hito a nivel mundial. El segunda línea de Los Cóndores, Santiago Pedrero, ganó el prestigioso premio al Try del Año 2025, un reconocimiento entregado por la International Rugby Players Association y World Rugby. El nacional fue galardonado por su espectacular anotación en el duelo de ida contra Samoa por las Clasificatorias al Mundial de 2027.

La jugada premiada fue una jugada colectiva, que tras una varios pases culminó con Pedrero apoyando el balón en el in-goal, consiguiendo así el primer try de su carrera con la selección. La espectacularidad del ensayo fue destacada por la propia World Rugby, que lo describió en sus redes sociales como "Una fuerza imparable".

La elección se realizó a través de una votación popular en redes sociales, donde el ensayo del chileno consiguió una contundente mayoría. De esta manera, Pedrero se impuso a los otros nominados de clase mundial: El argentino Santiago Cordero, el fiyiano Lekima Tagitagivalu y el neozelandés Tupou Vaa'i.

Este galardón no es nuevo para el rugby chileno. En 2022, el también jugador de Los Cóndores, Rodrigo Fernández se quedó con este mismo reconocimiento, consolidando al equipo nacional como un protagonista recurrente en los premios más importantes del rugby a nivel global.