Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago25.9°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Rugby | Los Cóndores

Try de Los Cóndores figura entre los nominados al Mejor del Año en la World Rugby

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Santiago Pedrero le marcó a Samoa en las clasificatorias tras gran maniobra colectiva.

Try de Los Cóndores figura entre los nominados al Mejor del Año en la World Rugby
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El try marcado por Santiago Pedrero en el duelo donde Los Cóndores igualaron 32-32 ante Samoa en el partido de ida del repechaje al Mundial de Australia 2026, fue nominado al Mejor del Año en World Rugby Awards.

El apoyo de Pedrero, el primero del jugador con la camiseta de la selección, fue la culminación de una gran maniobra colectiva que terminó con Pedrero marcando para nuestra selección.

Recordar que ese partido le permitió a Los Cóndores definir en casa ante los oceánicos y sellar en Sausalito la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Sumar también que hace cuatro años Rodrigo Fernández se quedó con este premio luego del try marcado ante Estados Unidos en el Estadio Santa Laura bajo la lluvia.

Mira acá el tanto

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada