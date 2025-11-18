Try de Los Cóndores figura entre los nominados al Mejor del Año en la World Rugby

El try marcado por Santiago Pedrero en el duelo donde Los Cóndores igualaron 32-32 ante Samoa en el partido de ida del repechaje al Mundial de Australia 2026, fue nominado al Mejor del Año en World Rugby Awards.

El apoyo de Pedrero, el primero del jugador con la camiseta de la selección, fue la culminación de una gran maniobra colectiva que terminó con Pedrero marcando para nuestra selección.

Recordar que ese partido le permitió a Los Cóndores definir en casa ante los oceánicos y sellar en Sausalito la clasificación a la próxima Copa del Mundo.

Sumar también que hace cuatro años Rodrigo Fernández se quedó con este premio luego del try marcado ante Estados Unidos en el Estadio Santa Laura bajo la lluvia.

Mira acá el tanto