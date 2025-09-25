Vicepresidente Elizalde visitó a Los Cóndores en la previa de crucial duelo ante Samoa
El vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde, visitó este jueves a la selección chilena de rugby a dos días de que los Cóndores reciban a Samoa en un duelo que sellar la clasificación del equipo a su segundo mundial consecutivo.
