Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago24.1°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Vicepresidente Elizalde visitó a Los Cóndores en la previa de crucial duelo ante Samoa

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde, visitó este jueves a la selección chilena de rugby a dos días de que los Cóndores reciban a Samoa en un duelo que sellar la clasificación del equipo a su segundo mundial consecutivo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados