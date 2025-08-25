Lamine Yamal y Nicki Nicole compartieron romántica velada de cumpleaños

El futbolista Lamine Yamal y la artista Nicki Nicole confirmaron su romance con una postal de la especial velada que compartieron a propósito del cumpleaños de la cantante trasandina, este 25 de agosto.

El jugador de FC Barcelona publicó una imágen junto a la intérprete, rodeados de rosas y globos con forma de corazón. Además de un par de emojis, la postal mostró al delantero con toda confianza tomando de la cintura a la cantante.

Por otro lado, Nicki Nicole replicó la publicación en historias de Instagram, agregando decidores emojis de corazones en llamas que ratificaron la relación.