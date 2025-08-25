Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.3°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Sociedad | Personalidades

Lamine Yamal y Nicki Nicole compartieron romántica velada de cumpleaños

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La cantante argentina cumplió 25 años este lunes.

Lamine Yamal y Nicki Nicole compartieron romántica velada de cumpleaños
 Lamine Yamal / Instagram
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El futbolista Lamine Yamal y la artista Nicki Nicole confirmaron su romance con una postal de la especial velada que compartieron a propósito del cumpleaños de la cantante trasandina, este 25 de agosto.

El jugador de FC Barcelona publicó una imágen junto a la intérprete, rodeados de rosas y globos con forma de corazón. Además de un par de emojis, la postal mostró al delantero con toda confianza tomando de la cintura a la cantante.

Imagen foto_00000003

Por otro lado, Nicki Nicole replicó la publicación en historias de Instagram, agregando decidores emojis de corazones en llamas que ratificaron la relación.

Imagen foto_00000002

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada