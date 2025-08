Triple H se integró al Consejo Presidencial de Deportes de Trump

El ejecutivo y exluchador de la WWE Paul Levesque, conocido como Triple H, se presentó en la Casa Blanca para sumarse al Consejo Presidencial de Deportes, Aptitud Física y Nutrición, tras la firma de Donald Trump este jueves.

El documento presidencial estableció la instancia y reactivó la realización del Examen Presidencial de Aptitud Física en las escuelas públicas estadounidenses, evaluación implementada en los años 1960 y que se suspendió bajo el mandato de Barack Obama.

Levesque acompañó la firma del documento oficial junto al golfista Bryson DeChamebau, el histórico exfutbolista de la NFL Lawrence Taylor, entre otras figuras que serán sus compañeros en el Consejo.

"Necesitamos figuras fuertes, con liderazgo y visión, y Triple H representa eso", señaló Trump, mientras la exsuperestrella del deporte espectáculo dijo: "Profundamente todo lo que todos están haciendo por la salud y el bienestar de todo el país... Espero con ansias la oportunidad de ayudar a que nuestros jóvenes sean saludables".

Paul "Triple H" Levesque: "I truly appreciate all that everybody is doing for the health and wellness for the entire country... I look forward to the opportunity to help make our youth healthy—help get them engaged in sports and let them learn what it takes to be successful in… pic.twitter.com/Nw8vPXb05W