[VIDEO] "Dímelo Ma": Marcianeke protagonizó show de entretiempo en el Temuco vs. Wanderers
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El cantante urbano portó la camiseta del cuadro "pije".
El cantante urbano Marcianeke se llevó el protagonismo del entretiempo en el partido que Deportes Temuco enfrentó como local ante Santiago Wanderers, ya que encargó de animar a los presentes en el "Germán Becker" al ritmo de su popular canción "Dímelo Ma".
- Revisa el momento:
Ver esta publicación en Instagram