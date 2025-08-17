Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago10.5°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Sociedad | Personalidades

[VIDEO] "Dímelo Ma": Marcianeke protagonizó show de entretiempo en el Temuco vs. Wanderers

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cantante urbano portó la camiseta del cuadro "pije".

[VIDEO]
 Captura (Novena Pasión) / Instagram
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El cantante urbano Marcianeke se llevó el protagonismo del entretiempo en el partido que Deportes Temuco enfrentó como local ante Santiago Wanderers, ya que encargó de animar a los presentes en el "Germán Becker" al ritmo de su popular canción "Dímelo Ma".

- Revisa el momento:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada