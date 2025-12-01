Jean Paul Pineda quedó con prohibición de acercarse a su expareja tras formalización

El exfutbolista Jean Paul Pineda quedó con variadas medidas cautelares luego de haber sido formalizado tras su detención ayer domingo acusado por violación de morada.

El jugador quedó en libertad, aunque con las cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional. Además, se fijó un plazo de investigación de 60 días.

Pineda quedó detenido ayer domingo a eso del mediodía luego de que vecinos llamaran a Carabineros para denunciar una fuerte discusión en el domicilio de la pareja de Pineda.

Al lugar llegó personal de seguridad municipal de San Bernardo tras un llamado de la mujer, quien acusó que el exfutbolista entró a la fuerza a su vivienda y que se negaba a abandonar el departamento.

Cabe recordar que en el pasado, además de ser procesado más de una vez por VIF, Jean Paul Pineda también protagonizó un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad.