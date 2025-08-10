Tania Zeng celebró doble clasificación a importantes torneos internacionales

La tenimesista iquiqueña Tania Zeng consiguió una doble clasificación a dos de los torneos internacionales más importantes del año, tras quedarse con uno de los cupos del Control Selectivo Todo Competidor 2025, disputado este fin de semana en el Centro de Entrenamiento Olímpico de la capital.

La deportista aseguró su presencia en los ITTF Pan American Championships 2025, que se realizarán en octubre en Rock Hill, Estados Unidos, y en los Juegos Bolivarianos 2025 de diciembre, que tendrán lugar en Lima y Ayacucho, Perú.

Zeng obtuvo ambas clasificaciones al conseguir un récord de seis victorias y una derrota en la fase definitoria. En su último y decisivo partido, tras un apretado encuentro, se impuso ante Valentina Ríos por 3-2 para quedarse con el último cupo que entregaba el clasificatorio.

La actuación de Zeng en un torneo que reunió a las mejores exponentes de Chile marca un nuevo hito en su carrera y representa un impulso para el tenis de mesa chileno, que tendrá en ella una carta fuerte para ambas competiciones.

“Fue un fin de semana muy duro pero los resultados son los que me tienen contenta, voy por nuevos desafíos, esperen noticias buenas de mí”, señaló la deportista, quien ya proyecta su preparación para enfrentar de la mejor manera ambos desafíos internacionales.

Con estos torneos, la iquiqueña cerrará un año en que también debutó en el Mundial de la disciplina y obtuvo medalla de oro por equipos en el Sudamericano de Lima 2025.