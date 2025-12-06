Tania Zeng cerró con medalla de oro su participación en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima

La tenimesista nacional Tania Zeng volvió a brillar en lo más alto del continente tras conquistar este viernes la medalla de oro en singles femenino en los Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025.

La iquiqueña alcanzó el título con una contundente presentación en la final, donde superó por 4-0 a la dominicana Eva Brito con parciales de 11-8, 11-3, 11-4 y 11-3. En tanto, su compatriota Sofia Vega fue bronce en la misma categoría.

El triunfo individual se suma al oro por equipos femeninos obtenido el lunes junto a Judith Morales e Isidora Vega, instancia en la que Chile avanzó invicto tras superar a Bolivia, Perú, República Dominicana y Venezuela. En la final, el equipo nacional se impuso por 3-2 para rubricar una campaña colectiva histórica.

Además, Zeng coronó su paso por los Bolivarianos con una medalla de plata en dobles mixtos, modalidad en la que compitió junto a Jorge Paredes. La dupla chilena cayó en una ajustada definición frente a sus compatriotas Sofía Vega y Álvaro Fuentes, cerrando así una participación sobresaliente.