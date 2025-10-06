Team ParaChile de tenis de mesa ganó siete medallas en singles del Elite de Sao Paulo

La delegación del Team ParaChile de tenis de mesa firmó un gran fin de semana en el torneo ITTF Elite de Sao Paulo, con una gran cosecha de siete medallas.

Ignacio Torres, Florencia Pérez, Claudio Bahamondes y Manuel Echaveguren brillaron con el oro en sus respectivas categorías del certamen válido por el Circuito Mundial de la Federación Internacional de Tenis de Mesa.

Torres reflejó en el triunfo su condición de número 1 del mundo, condición que ya aseguró por lo que resta del año. En tanto, Florencia Pérez tuvo una gran actuación que dejó en el camino a las actuales 1 y 2 del mundo; las brasileñas Bruna Alexandre y Sophia Kelmer.

Por otro lado, Matías Pino se colgó una presea de plata y Tamara Leonelli y Luis Flores se colgaron un bronce.

El ITTF Para Elite de Sao Paulo 2025 proseguirá con los duelos de la competencia de dobles, instancia en la que Chile también estará presente. Este certamen es el último evento antes del Campeonato Parapanamericano, que se jugará en el mismo recinto entre el 9 y 12 de octubre.

