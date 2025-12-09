Abierto de Australia oficializó a Garin y Tabilo en su cuadro principal

Los tenistas chilenos Cristian Garin y Alejandro Tabilo lograron cerrar la temporada dentro del Top 100 del ranking mundial, condición que les permitió asegurar su presencia en el cuadro principal del Abierto de Australia 2026, primer Grand Slam del año que se disputará entre el 12 de enero y el 1 de febrero.

La organización del "major" oceánico oficializó a ambos tenistas criollos en la lista de entrada para el main draw, que tiene confirmados a 101 jugadores y otros tres que recibieron wild cards.

Garin y Tabilo aparecieron en las mismas ubicaciones que tienen en el ranking: 80 y 81, respectivamente.

Además de los nacionales, destaca la presencia de los máximos candidatos al título, como son el campeón defensor Jannik Sinner (2°) y el español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, junto al alemán Alexander Zverev (3°) y el serbio Novak Djokovic (4°).

La gran ausencia es el danés Holger Rune (15°), quien se perderá casi toda la temporada tras sufrir la rotura del tendón de Aquiles en las semifinales del ATP 250 de Estocolmo.

En contraparte, los nacionales Tomás Barrios (111°) y Nicolás Jarry (123°) de momento tendrán que disputar la exigente qualy, donde deberán ganar tres partidos para sumarse a Garin y Tabilo en el main draw.