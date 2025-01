Djokovic se retiró ante Zverev en el Abierto de Australia y dejó la pista bajo pifias

El serbio Novak Djokovic (7° de la ATP) abandonó el encuentro de semifinales del Abierto de Australia después que el alemán Alexander Zverev (2°) se apuntó el primer set por 7-6(5), tras 1h21'.

El campeón de 10 Abiertos de Australia no pudo superar la lesión sufrida en la recta final del primer set de su victoria frente al español Carlos Alcaraz (3°) en los cuartos de final.

"Por favor, no pifien a un jugador cuando se retira lesionado. Especialmente a un jugador que ha ganado este torneo con una rotura abdominal y con una lesión en el isquiotibial", dijo el germano, que se clasificó para su tercera final de Grand Slam.

First, he is accused of “faking an injury” for the billionth time. Then, he is booed for retiring mid-match while clearly being in pain and heavily strapped.



All of this at a Grand Slam he has won TEN times.



Disgraceful. Novak Djokovic really is too good for tennis sometimes pic.twitter.com/Rnka5vH3aQ