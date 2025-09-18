Alejandro Tabilo entró en racha y venció a Thompson en Chengdú

El tenista chileno Alejandro Tabilo (112° de la ATP) entró en racha al sumar su tercer triunfo consecutivo en el ATP de Chengdú, en China, al superar en sets corridos al australiano Jordan Thompson (78°) en la primera ronda del cuadro principal.

El zurdo, que ya había sumado dos triunfos en la fase previa, mostró solidez y terminó imponiéndose por 6-4 y 6-4 en una hora y 20 minutos.

Luego de salir una situación complicada y salvar dos puntos de quiebre en el noveno juego, el nacido en Canadá logró un rompimiento clave en el décimo juego del primer set para tomar la ventaja.

En el segundo parcial, el isleño volvió a tener sus oportunidades, pero Tabilo nuevamente zafó y en el sexto juego quebró de nuevo para encarrilar la victoria que concretó en su primer punto de partido.

Ahora el chileno tendrá un confronte aún más duro cuando se vea las caras ante el italiano Luciano Darderi (30°), segundo cabeza de serie del torneo, y que viene de quedar libre en primera ronda.

Ambos han jugado en cuatro ocasiones con dos triunfos para cada uno.

Con esta racha, Tabilo se asegura 34 puntos ATP y escala al puesto 107° del Ranking Live superando en la honorífica carrera por ser el uno de Chile a Nicolás Jarry, quien hoy es 110°.