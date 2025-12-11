Alejandro Tabilo fue confirmado para el Chile Open 2026

Desde el 23 de febrero hasta el 1 de marzo de 2026 se disputará una nueva edición del ATP 250 de Santiago. Y a falta de más de dos meses para su desarrollo, el Abierto de Chile sigue tomando forma.

Es que a las oficializaciones de los italianos Matteo Berrettini (56°) y Luciano Darderi (26°) como primeros jugadores presentes, este jueves se sumó un tercero.

Se trata del nacional Alejandro Tabilo (81°), finalista del torneo en 2024 y quien confirmó su presencia con un video publicado en las redes sociales del certamen.

"Quería anunciar que voy a estar de nuevo presente en el Chile Open. Estoy muy feliz de poder jugar nuevamente en casa, así es que los espero allá", comenzó diciendo en el registro.

"Va a ser una semana llena de energía, de gran tenis, así es que vengan a apoyar y nos vemos allá", añadió la actual segunda raqueta nacional.

Se espera que Cristian Garin (80°), número uno del país, sea confirmado en las próximas semanas, al igual que Tomás Barrios (111°) y Nicolás Jarry (123°), donde el chillanejo y "Nico" recibirían invitaciones en caso de no alcanzar a ingresar de manera directa por ranking.