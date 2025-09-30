Alejandro Tabilo hizo gala de su solidez y se metió en el cuadro principal de Shanghái

El tenista chileno Alejandro Tabilo (72° de la ATP) mostró su solidez en la segunda y última ronda clasificatoria del Masters 1.000 de Shanghái para vencer al francés Harold Mayot (150°) y meterse en el cuadro principal del torneo chino.

El zurdo fue ampliamente superior a su rival, a quien terminó venciendo por 6-3 y 6-4 en una hora y 25 minutos.

En quiebre clave en el octavo juego le permitió a Tabilo ponerse 5-3 y luego mostrar que el saque lo saca de apuros, salvar dos puntos de quiebre y finalmente quedarse con el parcial.

En el segundo capítulo, el nacido en Canadá quebró de entrada y ello le allanó el camino a la victoria.

A la espera de realizarse el sorteo entre los qualifiers, el chileno se mantiene sin sumar puntos ATP por lo que en estos momentos ha perdido dos puestos ubicándose 74° en el Ranking Live.