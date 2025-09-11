Alejandro Tabilo logró contundente triunfo y avanzó a cuartos de final en China

El tenista chileno Alejandro Tabilo (125° de la ATP) hizo respetar su diferencia en el ranking y este jueves se instaló en los cuartos de final del Challenger de Guangzhou, en China, luego de vencer con autoridad al taiwanés Yu Hsiou Hsu (241°).

El número tres de Chile se impuso por 6-2 y 6-1 en un partido que se prolongó por una hora y 25 minutos.

El próximo desafío del zurdo nacido en Canadá será más complicado dado que se verá las caras ante el joven estadounidense Nishesh Basavareddy (108°), de 20 años, quien ya venció al nacional en el ATP de Auckland en enero pasado.

Con esta victoria, Tabilo sumó 14 puntos ATP, lo que lo ubica en el puesto 120° del Ranking Live.