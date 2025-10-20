Alejandro Tabilo pagó caro sus errores y dijo adiós al ATP de Viena

El tenista chileno Alejandro Tabilo (75° de la ATP) tuvo debut y despedida de ATP de Viena luego de caer en sets corridos ante el kazajo Alexander Bublik (16°) en la primera ronda del torneo austriaco.

El zurdo nacido en Canadá ofreció batalla, pero dos quiebres, uno en cada set, le permitieron al europeo quedarse con el partido por 6-4 y 6-4 en una hora y nueve minutos.

El número uno de Chile comenzó con su servicio y se mantuvo a la par del nacido en Gátchina, Rusia, pero en el noveno juego perdió consistencia y permitió el primer rompimiento de Bublik, quien con su saque aseguró el parcial.

En el segundo capítulo, la historia fue más o menos similar. Tabilo falló con su saque en el séptimo game y de ahí en más el kazajo hizo su tarea con su potente servicio.

Tabilo cederá 46 puntos lo que le vale un descenso de al menos cinco puestos ubicándose en el puesto 81° del Ranking Live.

Su próxima estación será el ATP de Atenas, donde está a 10 bajas del cuadro principal, por lo que seguramente deberá disputar las clasificaciones.