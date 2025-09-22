Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo se instaló en la final de Chengdú con imponente triunfo ante Nakashima

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno espera rival para el duelo decisivo.

Alejandro Tabilo se instaló en la final de Chengdú con imponente triunfo ante Nakashima
El tenista chileno Alejandro Tabilo (112° de la ATP) volvió a evidenciar un alza en su rendimiento al vencer al estadounidense Brandon Nakashima (33°) en las semifinales del ATP de Chengdú, en China, para instalarse en su primera final de la temporada.

El jugador nacional evidenció un sólido saque para vencer al norteamericano por 6-4 y 7-6 (0) en un partido que se resolvió en una hora y 36 minutos.

El zurdo hizo gala de su buen saque para prácticamente no darle opciones a su rival y aprovechó su chance en el quinto juego del primer set para tomar la ventaja.

En el segundo capítulo, Tabilo se mantuvo consistente con su saque, aunque Nahashima esta vez no dio opciones y forzó el desempate, instancia donde el zurdo nacido en Canadá no vaciló y terminó dejando en cero a su rival.

Con esto, el chileno accede a su quinta final ATP, instancia donde se verá las caras ante el ganador del duelo entre el italiano Lorenzo Musetti (9°) y el kazajo Alexander Shevchenko (96°).

Desde ya, Tabilo con esta victoria se asegura sumar 174 puntos ATP y escalar hasta el puesto 84° del Ranking Live.

