Alejandro Tabilo sintió el esfuerzo y dijo adiós a Tokio
El zurdo tuvo un inicio arrollador, pero terminó cayendo ante el belga.
Luego de un inicio demoledor, el tenista chileno Alejandro Tabilo (72° de la ATP) se derrumbó y terminó cayendo en su estreno en el ATP de Tokio, en Japón, ante el belga Zizou Bergs (45°) en tres sets.
El jugador nacional dominó el primer set y pareció que extendería la racha que lo llevó al título en Chengdú, no obstante, su nivel decayó y el físico le pasó la cuenta para terminar cayendo por 1-6, 7-6 (2) y 7-6 (4) en dos horas y 45 minutos.
El zurdo aprovechó el envión de lo hecho en China y gracias a un quiebre se puso 3-0 en el primer set para encaminarse a una cómoda ventaja. Más aún, en el segundo capítulo logró un nuevo rompimiento que pareció encaminar la victoria.
Sin embargo, la arremetida del belga -conocido en Chile por golpear a Cristian Garin en Copa Davis- y un bajón en el tenis de Tabilo permitieron que Bergs quebrara de vuelta, agarrara confianza y forzara el desempate. Ahí fue más el nacido en Lommel.
El tercer set fue parejo y ambos dejaron pasar un punto de quiebre que pudo haber cambiado la balanza. Sin más opciones, llegaron a un segundo tie-break.
Ahí, otra vez Bergs se mostró más sólido y en su primera oportunidad logró quedarse con el partido ante un Tabilo desgastado por los ocho partidos a alto nivel disputados en los últimos nueve días.
La caída no tiene incidencia en su clasificación, por lo que se mantiene en el casillero 72° del Ranking Live a la espera de jugar las clasificaciones del Masters 1.000 de Shanghai.