Alejandro Tabilo tuvo debut triunfal en el Challenger de Cancún
El chileno se verá las caras ante el argentino Tirante.
En su último torneo antes de participar del US Open, el tenista chileno Alejandro Tabilo (103° de la ATP) concretó un debut triunfal en el Challenger de Cancún, en México.
El número dos de Chile se mostró sólido, sobre todo en el primer set, para vencer por 6-1 y 6-4 al italiano Francesco Passaro (118°) en un duelo que se prolongó por una hora y 14 minutos.
En la siguiente ronda, el zurdo nacido en Canadá se verá las caras ante el argentino Thiago Tirante (135°), a quien venció en 2022 en su único enfrentamiento.
La victoria le sirve a Tabilo recuperar algo de los puntos perdidos en Cincinnati, por lo que de momento está perdiendo 92 unidades y bajando 21 lugares, ubicándose 124° en el Ranking Live.