Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo tuvo debut triunfal en el Challenger de Cancún

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno se verá las caras ante el argentino Tirante.

En su último torneo antes de participar del US Open, el tenista chileno Alejandro Tabilo (103° de la ATP) concretó un debut triunfal en el Challenger de Cancún, en México.

El número dos de Chile se mostró sólido, sobre todo en el primer set, para vencer por 6-1 y 6-4 al italiano Francesco Passaro (118°) en un duelo que se prolongó por una hora y 14 minutos.

En la siguiente ronda, el zurdo nacido en Canadá se verá las caras ante el argentino Thiago Tirante (135°), a quien venció en 2022 en su único enfrentamiento.

La victoria le sirve a Tabilo recuperar algo de los puntos perdidos en Cincinnati, por lo que de momento está perdiendo 92 unidades y bajando 21 lugares, ubicándose 124° en el Ranking Live.

