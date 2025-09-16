Alejandro Tabilo tuvo debut triunfal en la qualy del ATP de Chengdú

El tenista chileno Alejandro Tabilo (112° de la ATP) tuvo un debut triunfal en las clasificaciones del ATP de Chengdú, en China, luego de vencer al tenista local Rigele Te (555°) en sets corridos.

Pese a la diferencia en el ranking, el zurdo debió esforzarse para vulnerar al tenista local y vencerlo finalmente por 6-4 y 6-4 en una hora y 16 minutos.

En el primer set, un tempranero quiebre abrió la opción del nacido en Canadá y ello le bastó para tomar la ventaja.

No obstante, en el segundo capítulo el local soltó la mano y sin nada que perder complicó a Tabilo hasta que finalmente el chileno concretó un quiebre que resultó definitivo en el noveno juego.

El nacional ahora se verá las caras con el sudafricano Lloyd Harris (258°), quien superó al estadounidense Zachary Svajda (129°) y quien llega a este torneo con ranking protegido.

Este triunfo le sirve al número dos de Chile sumar 3 puntos y escalar dos puestos para situarse 110° en el Ranking Live.