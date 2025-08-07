Alejandro Tabilo tuvo un opaco retorno a las canchas y se despidió de Cincinnati
El zurdo perdió en dos sets ante el ruso Safiullin.
Luego de dos meses sin ver acción por lesión, el tenista chileno Alejandro Tabilo (104° de la ATP) tuvo un opaco regreso al circuito al caer este jueves ante el ruso Roman SaFdiullin (82°) en la primera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati.
El jugador nacional ofreció dura batalla, sobre todo en el primer tiempo, pero sintió el peso de volver a las canchas y terminó perdiendo por 6-3 y 6-3 en una hora y nueve minutos.
En el primer parcial, el zurdo se vio sólido con su servicio hasta que el nacido en Podolsk aprovechó el primer punto de quiebre que tuvo para ponerse 5-3 y luego cerrar con su saque.
En el segundo capítulo, un quiebre tempranero le permitió al europeo tomar la ventaja (3-1) para de ahí en más mantenerse en control de partido y sumar un nuevo break en el noveno juego para sentenciar el partido.
Pese a la caída y a la espera de que se mueva el Ranking Live, el nacido en Canadá está escalando un puesto ubicándose 103° a la espera de ver si entra directo al US Open, certamen donde en estos momentos está primero en la lista de espera, o juega las clasificaciones.