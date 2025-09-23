¡Campeón en China! Tabilo venció a Musetti y se coronó en Chengdú

El tenista chileno Alejandro Tabilo (112° de la ATP) sacó a relucir su mejor tenis para vencer en un partido de dientes apretados al italiano Lorenzo Musetti (9°) en la final del torneo de Chengdú y sumar así su tercer título como profesional.

El zurdo nacido en Canadá tuvo un buen inicio, pero sufrió con el despertar del europeo y luego de salvar dos puntos de partido con categoría terminó imponiéndose por 6-3, 2-6 y 7-6 (5) en dos horas y 39 minutos de arduo trabajo.

Tabilo se mostró sólido con el servicio desde un inicio y eso trajo dividendos dado que en el octavo juego aprovechó la primera oportunidad que tuvo para quebrar el saque del italiano y tomar la ventaja.

En el segundo capítulo, el partido tomó otro rumbo. Musetti entró con todo y provocó daño en el tenis y en la confianza de Tabilo gracias a un tempranero quiebre que terminó por definir el parcial.

Ya en el tercero, el chileno se rearmó en base a su saque (terminó con 12 aces y ganó el 71 por ciento de los puntos con su primer servicio) y a un buen juego de fondo. Ello lo combinó con toques de elegancia que sacaron aplausos entre los fanáticos.

Al frente, Musetti hizo lo propio y demostró porque es uno de los mejores tenistas del momento. Fue así como dispuso de dos puntos de partido en el 12° juego, pero Tabilo mostró sus mejores golpes para disipar fantasmas y forzar el desempate.

En esa instancia, el italiano llegó a ponerse 4-1 pero otra vez Tabilo reaccionó y emparejó la cuenta hasta ponerse 5-6 para aprovechar su primer punto de partido y así dar paso a las celebraciones con su novia y con el resto del equipo.

Este resultado le permite al chileno sumar 259 puntos y escalar 40 posiciones para situarse 72° en el Ranking Live.