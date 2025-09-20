¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo en los cuartos de final del ATP de Chengdú?

Alejandro Tabilo (112° del ranking mundial) saldrá a la cancha en la madrugada de este domingo 21 de septiembre para disputar los cuartos de final del ATP 250 de Chengdú, en China, frente al australiano Christopher O'Conell (103°).

El partido, que abre la jornada, está programado no antes de las 02:00 horas de Chile (05:00 GMT) y se jugará en el Center Court del Sichuan International Tennis Center.

El historial favorece ampliamente al nacional, quien suma tres victorias en tres duelos previos ante O'Conell, incluida la reciente semifinal del Challenger de Huangpu donde el oceánico se retiró.

La transmisión del encuentro estará disponible por Disney+ para Latinoamérica y también a través de la aplicación Tennis TV, que emitirá todos los partidos de la fase final del campeonato.