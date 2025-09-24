¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo en su estreno en el ATP de Tokio?

El chileno Alejandro Tabilo (72° del mundo) cerró con broche de oro una soñada semana en Chengdú, pues tras superar la qualy, el chileno conquistó el título del ATP 250 chino al derribar el martes al italiano Lorenzo Musetti, 9 del planeta, levantando dos match points y recuperándose de una desventaja de 4-1 en el tiebreak del tercer set.

Pese a ello, el zurdo no tendrá mucho tiempo para seguir con los festejos por obtener el tercer trofeo de su carrera profesional, debido a que tendrá que saltar nuevamente a la pista, esta vez en el ATP 500 de Tokio, en Japón.

El nacional se estrenará en el certamen nipón en la madrugada chilena de este jueves 25 de septiembre ante el belga Zizou Bergs (45°), recordado por la polémica con Cristian Garin en la serie de Copa Davis de febrero.

El duelo fue programado para el cuarto y último turno del court 2, por lo que comenzará a eso de las 4:00 o 5:00 horas de nuestro país.

La transmisión del encuentro estará disponible a través de la plataforma de Disney+ para Latinoamérica.