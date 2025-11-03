¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Alejandro Tabilo y Novak Djokovic por el ATP de Atenas?

El tenista chileno Alejandro Tabilo (89° del mundo) tendrá un duro desafío en los octavos de final del ATPP 250 de Atenas cuando se mida ante el serbio Novak Djokovic (5°).

Si bien las estadísticas están a favor del chileno con dos victorias (Roma 2024 y Montecarlo 2025) y cero derrotas ante el exnúmero uno del mundo, este nuevo partido podrá significar el fin del invicto ante el serbio.

Asimismo, Tabilo se instaló en la instancia tras dejar en el camino al australiano Adam Walton (83°).

El duelo entre Tabilo y Djokovic por los octavos de final del ATP 250 de Atenas está programado para el martes 4 de noviembre no antes de las 13:00 horas de Chile (16:00 GMT) y podrás seguirlo en streaming por Disney+ Premium.

Asimismo, todos los detalles estarán disponibles en Cooperativa.cl.