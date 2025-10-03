¿Cuándo y dónde ver el partido de Tabilo ante Auger-Aliassime en Shanghái?

Después de superar sin problemas la qualy, Alejandro Tabilo (74° del ranking ATP) tuvo un triunfal y sólido debut en el cuadro principal del Masters 1.000 de Shanghái al vencer en dos sets al peligroso Marcos Giron (50°).

Y ahora, el chileno se prepara para volver a la acción en el torneo más importante de Asia con un duro desafío en segunda ronda, pues enfrentará al canadiense Felix Auger-Aliassime (13°).

El cotejo, que será el primero de ambos por el circuito, asoma bastante complejo para el nacional, debido a que el norteamericano ha realizado una gran temporada 2025, con dos títulos (en Adelaida y Montpellier) y semifinales en el US Open.

El encuentro entre el zurdo y Auger-Aliassime fue fijado para el primer turno del Court 3, por lo que arrancará a la 1:30 horas de este sábado.

En caso de dar el batacazo, Tabilo igualará la tercera ronda que alcanzó el año pasado y buscará el paso a los octavos de final ante el ganador de la llave entre el neerlandés Jesper de Jong (81°) y el checo Jakub Mensik (16°).

Consignar que el nacional lleva 14 triunfos en 16 partidos disputados en esta gira por Asia, todo considerando también los duelos por la qualy en el ATP 250 de Chengdú, donde conquistó el título y los de las clasificaciones en Shanghái.