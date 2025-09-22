Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago11.8°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

¿Cuándo y dónde ver la final de Chengdú entre Tabilo y Musetti?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El duelo se jugará este martes desde las 8:00 horas.

¿Cuándo y dónde ver la final de Chengdú entre Tabilo y Musetti?
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista chileno Alejandro Tabilo (112° de la ATP) se verá las caras este martes 23 de septiembre desde las 20:00 horas ante el italiano Lorenzo Musetti (9°) en la final del torneo de Chengdú.

Será la segunda vez que ambos se vean las caras luego de que el europeo se impusiera en el Challenger de Antalya, en 2021, en arcilla.

El partido será televisado por ESPN a través de Disney+.

Y además lo podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada