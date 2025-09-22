¿Cuándo y dónde ver la final de Chengdú entre Tabilo y Musetti?

El tenista chileno Alejandro Tabilo (112° de la ATP) se verá las caras este martes 23 de septiembre desde las 20:00 horas ante el italiano Lorenzo Musetti (9°) en la final del torneo de Chengdú.

Será la segunda vez que ambos se vean las caras luego de que el europeo se impusiera en el Challenger de Antalya, en 2021, en arcilla.

El partido será televisado por ESPN a través de Disney+.

Y además lo podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl