Nuevo round: Padre de Alejandro Tabilo volvió a enviar un recado al tenista en redes sociales

Ricardo Tabilo, padre del tenista chileno Alejandro Tabilo, volvió a acapar la atención en redes sociales y le envió otro recado a su hijo, sumando un nuevo round a esta tensa situación familiar.

Tras el conflicto que se hizo público este domingo en el contexto del Día de la Madre, el padre de Tabilo respondió contra el deportista en Facebook, en una publicación del medio especializado Séptimo Game.

"Negro, a la mami la he tratado como una reina que es. A ella hay que quererla, respetarla", escribió Ricardo Tabilo, quien además hizo un llamado a su hijo.

"Te vengo pidiendo por largo tiempo que no dejes de llamar, ha perdido 34 kilos, por mí no hay problema. No voy a transar contra mis principios, como ves, se te encuentra rápidamente por redes sociales", disparó el progenitor del tenista chileno.