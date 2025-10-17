Pablo Carreño frenó a Tabilo en el Challenger de Olbia

Se acabó el paso de Alejandro Tabilo (73° del ranking ATP) por el Challenger de Olbia, en Italia. El chileno quedó eliminado este viernes en los cuartos de final del certamen de forma dolorosa.

El primer cabeza de serie cayó frente al experimentado español y ex top ten Pablo Carreño Busta (104°), sexto sembrado, por parciales de 6-3, 1-6 y 7-6 (3), tras dos horas y 18 minutos de partido.

En la primera manga ambos se quebraron de entrada, pero después el zurdo nacido en Canadá entregó su servicio en el quinto y luego nuevamente en el noveno para darle el set a su rival.

En el segundo episodio el nacional subió su nivel y falló menos, por lo que le pasó por encima al hispano con rupturas en el tercer, quinto y séptimo juego.

En tanto, en el último capítulo las acciones estuvieron parejas y no se dieron ninguna chance de quiebre. Así las cosas, tuvieron que definir todo en un tiebreak, donde el perdió por 7-3.

De esta manera, Tabilo no se pudo tomar revancha de la derrota ante Carreño Busta en la ATP Cup 2022 y dijo adiós al Challenger de Olbia. Ahora, viajará a Austria para disputar la próxima semana el ATP 500 de Viena.