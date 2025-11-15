Sergio Elías: "Mi declaración provocó lo que quería, que Tabilo revocara su decisión"

Sergio Elías, presidente de la Federación de Tenis de Chile, conversó esta jornada en las Tardes Deportivas de Cooperativa Deportes y rememoró el duro mensaje ante el tenista Alejandro Tabilo, quien jugó un partido de exhibición en medio de las Qualifiers de Copa Davis 2026.

"Estoy muy contento porque mi declaración provocó lo que quería, que Tabilo revocara su decisión. Independientemente de las diferencias que pueda haber en interpretaciones, lo importante es el final. Sabía que él no estaba tomando una buena decisión", comenzó mencionando.

En esa misma línea, también relató: "Cuando vi la publicación, evidentemente me cayó mal. No me sentí bien, porque creo que la dirigencia chilena siempre ha tenido mucho respeto por sus jugadores. A raíz de mis palabras, Alejandro llamó a Nicolás Massú. No quiero entrar en detalles de esa conversación, pero sirvió".

Respecto a la acusación de "Jano" que lo describió como un dirigente "lejano", Elías expuso: "Hay que preguntarles a los otros jugadores. Llevo doce Copa Davis viajando con ellos, participo en los camarines. No estoy de acuerdo con lo que él plantea".

"Estos chicos los conozco de chiquititos, les tengo mucho cariño. Pero cuando hay que poner las cosas en su lugar, hay que decirlas. Para ser buen dirigente hay que poner la cara en las buenas y en las malas", añadió.

Finalmente, afirmó: "Esto es del momento. Cuando nos encontremos nos vamos a saludar con el mismo cariño. Estas cosas pasan en el deporte, especialmente en la Copa Davis. Todos quedamos igual de amigos. Yo no tengo ningún inconveniente en hablar con él; al contrario, lo recibiría con los brazos abiertos si viene a pedirme algún consejo".