Tabilo conoció a su rival para su debut en el cuadro principal del Masters de Shanghái

El tenista nacional Alejandro Tabilo (72° del ránking ATP) consiguió entrar en el cuadro principal del Masters 1.000 de Shanghái durante la madrugada de este martes tras derrotar al francés Harold Mayot (150°) por parciales de 6-3 y 6-4.

Con esto, la raqueta criolla entró en el sorteo para el torneo asiático y terminó siendo emparejado con el estadounidense Marcos Giron (48°), quien viene de hacer cuartos de final en Chengdú y perder en su debut en Tokio.

Este será el segundo duelo entre ambos y el primero a nivel de un main draw, porque la única vez que se midieron fue en la qualy del Masters 1.000 de Madrid en 2022, y en arcilla, con victoria para Tabilo.

El estreno del pupilo de Horacio Matta está programado para el 1 de septiembre, no antes de las 23:00 horas. Sin embargo, puede que el partido se lleve a cabo más tarde (en horario chileno de jueves) debido a que la organización programó para el miércoles los partidos de la parte baja

En caso de vencer al norteamericano, a "Ale" lo esperaría en segunda ronda el canadiense Felix Auger-Aliassime (13°), quien quedó libre en primera ronda por su condición de 12° cabeza de serie.