Tabilo quedó a un paso de acompañar a Jarry en el cuadro principal de Winston-Salem

El tenista nacional Alejandro Tabilo (103° del ranking mundial) quedó a un solo triunfo de sumarse a su compatriota Nicolás Jarry (100°) en el cuadro principal del ATP 250 de Winston-Salem.

El nacido en Toronto arrancó hoy su participación en la qualy del certamen estadounidense y lo hizo con una trabajada victoria por 6-3 y 7-5 sobre el invitado local Kyle Seelig, quien no tiene registro en la clasificación planetaria.

El próximo rival del chileno será el indio Dhakshineswar Suresh (633°). El duelo fue pactado para este domingo en el primer turno de la cancha principal, por lo cual arrancará a las 13:00 horas de nuestro país.

Por su parte, Jarry hará su estreno mañana ante el polaco Kamil Majchrzak (88°), quien lo venció en el único enfrentamiento que han protagonizado.

El choque entre el "Príncipe" y el europeo fue programado para el segundo turno del court 2, es decir, no antes de las 15:00 horas.