Tabilo se impuso a Adam Walton y se enfrentará a Novak Djokovic en octavos del ATP de Atenas

El chileno Alejandro Tabilo logró ante el australiano Adam Walton una trabajada victoria, sellada en tres horas y seis minutos, por 7-6 (7), 6-7 (8) y 7-5, y se convirtió en el primer rival en el ATP de Atenas del serbio Novak Djokovic, al que ha vencido en las dos ocasiones en las que han jugado.

Tabilo no se hundió a pesar de desperdiciar un punto de partido en el segundo set, resistió cuando su rival tuvo la victoria en la mano, con 5-4 y saque en el tercero y definitivo.

Ganó tres juegos seguidos y selló la victoria, la primera desde que en el Challenger de Olbia, en Italia, el 16 de octubre pasado, se impuso al estonio Daniil Glinka. En un torneo ATP su último triunfo fue ante el estadounidense Marcos Giron en el Masters 1.000 de Shanghái hace justo un mes.

Rompió su mala racha,el número 82 del mundo, que acumulaba tres derrotas seguidas en sus partidos recientes, contra Pablo Carreño, el kazajo Alexander Bublik, en Viena, y contra el luxemburgués Chris Rodesch en el Challenger de Bratislava.

Tabilo volverá a encontrarse en octavos de final con Novak Djokovic, al que le ganó en las dos ocasiones en las que disputaron. Ambas sobre tierra. La primera, en el Masters 1.000 de Roma, en 2024 y la más reciente en el Masters 1.000 de Montecarlo este año.

Es la vuelta a la competición de Djokovic, con la mirada puesta en las Finales ATP de Turín, dentro de dos semanas. El ganador de veinticuatro Grand Slam no juega un partido desde que perdió en semifinales del Masters 1.000 de Shanghai ante el monegasco Valentin Vacherot el pasado 28 de septiembre.