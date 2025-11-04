Tabilo sucumbió al poderío de Djokovic en los octavos de final del ATP de Atenas

El tenista Alejandro Tabilo sucumbió al poderío de Novak Djokovic y cayó por parciales de 6-7(3) y 1-6 en los octavos de final del ATP de Atenas; el chileno sumó su primera derrota ante el serbio.

"Jano" le plantó cara en la primera manga al quinto sembrado del Ranking ATP y lo llevó a un tie-break donde no pudo ante un rival que jugó como local, ya que actualmente vive en la ciudad griega.

Ya en el segundo set, el chileno no pudo ante un el balcánico, que se inspiró y le pasó por arriba con dos quiebres y con un tenis muy sólido que le permitió abrochar el duelo y avanzar a cuartos de final.

De esta manera, Tabilo dijo adiós al certamen helénico, uno que le permitió trepar hasta el 81° puesto del ranking en vivo. Ahora, solo queda esperar para saber si se inscribe en otro certamen más o si, por el contrario, decide ponerle punto final a su temporada.