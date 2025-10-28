Tabilo tuvo fugaz paso por Bratislava tras inesperada caída ante Rodesch
El zurdo se inclinó en sets corridos ante el jugador luxemburgués.
El tenista chileno Alejandro Tabilo (82° de la ATP) tuvo un fugaz paso por el Challenger de Bratislava, en Eslovaquia, luego de sufrir una inesperada caída ante el luxemburgués Chris Rodesch (189°) en la primera ronda del torneo.
El jugador nacional fue incapaz de mostrar el rendimiento evidenciado en otras semanas y terminó cayendo por 6-4 y 6-4 en una hora y 15 minutos.
Esta derrota supone una nueva caída en el ranking del zurdo, dado que perderá 50 puntos de la ATP para ceder de momento siete lugares y ubicarse 89° en el Live.
La próxima estación del nacido en Canadá será el ATP de Atenas, donde está octavo en la lista de espera para el cuadro principal por lo que debería jugar las clasificaciones.