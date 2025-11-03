Tabilo y Jarry sufrieron un nuevo traspié en el ranking ATP

Los tenistas chilenos Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry sufrieron un nuevo revés en el ranking de la ATP luego de ceder siete casilleros cada uno en la clasificación mundial actualizada este lunes.

Tabilo, quien se mantuvo como primera raqueta nacional, otra vez sufrió un descenso en el escalafón, pues ahora retrocedió siete lugares para ubicarse 89°, aunque espera retomar algunos puestos luego de su paso por el ATP de Atenas, donde mañana martes enfrentará a Novak Djokovic.

En tanto, Cristian Garin subió un lugar para situarse 104°, mientras que Nicolás Jarry, quien ya cerró su temporada por lesión, se desplomó al bajar siete peldaños para aparecer 120°.

Por su lado, Tomás Barrios, perdió cinco posiciones y quedó 122°.

Respecto al top ten, hubo novedades dado tras conseguir el título del Masters 1.000 de París, el italiano Jannik Sinner recuperó el número uno del mundo y desplazó al español Carlos Alcaraz al segundo puesto, mientras que el alemán Alexander Zverev completa el podio.

Top 10 de la ATP

1° Jannik Sinner (Italia) 11.500 puntos (+1)

2° Carlos Alcaraz (España) 11.250 (-1)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.560 (0)

4° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.735 (0)

5° Novak Djokovic (Serbia) 4.580 (0)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.970 (+1)

7° Alex de Miñaur (Australia) 3.935 (-1)

8° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.845 (+2)

9° Lorenzo Musetti (Italia) 3.685 (-1)

10° Casper Ruud (Noruega) 3.235 (-1)

Ranking de los chilenos