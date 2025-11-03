Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago14.8°
Humedad67%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Tabilo y Jarry sufrieron un nuevo traspié en el ranking ATP

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los nacionales cedieron terreno en un fin de año complejo para los chilenos.

Tabilo y Jarry sufrieron un nuevo traspié en el ranking ATP
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Los tenistas chilenos Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry sufrieron un nuevo revés en el ranking de la ATP luego de ceder siete casilleros cada uno en la clasificación mundial actualizada este lunes.

Tabilo, quien se mantuvo como primera raqueta nacional, otra vez sufrió un descenso en el escalafón, pues ahora retrocedió siete lugares para ubicarse 89°, aunque espera retomar algunos puestos luego de su paso por el ATP de Atenas, donde mañana martes enfrentará a Novak Djokovic.

En tanto, Cristian Garin subió un lugar para situarse 104°, mientras que Nicolás Jarry, quien ya cerró su temporada por lesión, se desplomó al bajar siete peldaños para aparecer 120°.

Por su lado, Tomás Barrios, perdió cinco posiciones y quedó 122°.

Respecto al top ten, hubo novedades dado tras conseguir el título del Masters 1.000 de París, el italiano Jannik Sinner recuperó el número uno del mundo y desplazó al español Carlos Alcaraz al segundo puesto, mientras que el alemán Alexander Zverev completa el podio.

Top 10 de la ATP

  • 1° Jannik Sinner (Italia) 11.500 puntos (+1)
  • 2° Carlos Alcaraz (España) 11.250 (-1)
  • 3° Alexander Zverev (Alemania) 5.560 (0)
  • 4° Taylor Fritz (Estados Unidos) 4.735 (0)
  • 5° Novak Djokovic (Serbia) 4.580 (0)
  • 6° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.970 (+1)
  • 7° Alex de Miñaur (Australia) 3.935 (-1)
  • 8° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 3.845 (+2)
  • 9° Lorenzo Musetti (Italia) 3.685 (-1)
  • 10° Casper Ruud (Noruega) 3.235 (-1)

Ranking de los chilenos

  • 89° Alejandro Tabilo 696 (-7)
  • 104° Cristian Garin 614 (+1)
  • 120° Nicolás Jarry 501 (-7)
  • 122° Tomás Barrios 500 (-2)
  • 275° Matías Soto 196 (+4)
  • 791° Daniel Núñez 32 (+15)
  • 873° Benjamín Torrealba 24 (+10)
  • 942° Nicolás Villalón 19 (-2)
  • 978° Diego Fernández 17 (-6)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada